（雅加达综合电）印度尼西亚警方已逮捕上个月在爪哇海倾覆的客轮船长。这起事故造成至少78人遇难，57人至今下落不明。

综合《雅加达环球报》和路透社报道，印尼水警执法局副局长库库星期三（9月30日）证实，有关客轮船长涉嫌违反印尼航运法，明知船只不适航仍执意航行。此行为若导致人员伤亡及财产损失，最高可判处10年监禁。

他说，有关船长被列为此次船难的嫌疑人，目前拘留在南加里曼丹警察总部。警方仍在调查船难的来龙去脉，以及是否还有其他人或相关方须承担法律责任。

名为Virgo Transport 8的客轮9月12日从东爪哇省泗水市出发，前往南加里曼丹省马辰市（Banjarmasin），但途中与航运公司失去联系，过后被发现在海上倾覆。

当时船上载有213名乘客和30名船员，其中108人获救。

事发时天气恶劣，客轮最后已知位置距离原定目的地约150公里。当局接获通报后，派遣多艘船只和一架直升机前往事发海域展开搜救。

这场漫长且艰难的搜救工作至今未结束。当局星期三部署了1000多名由军方、警方和政府部门组成的特遣队，扩大在南加里曼丹海域的海陆空联合搜救行动。

印尼拥有超过1万7000座岛屿，高度依赖船舶作为日常交通和旅游运输工具，但海上交通安全记录不佳，近年来发生多起海上事故。单在今年9月，印尼就发生两起渡轮火灾，造成六人死亡。