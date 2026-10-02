（柬埔寨荣詹路透电）距离泰国和柬埔寨去年12月签署边境冲突停火协议已过去九个月，然而，仍有超过两万名柬埔寨人无法回家，只能在边境线旁的安置村远远地眺望着昔日的家园。

柬埔寨边境省份班迭棉吉落成不久的安置点荣詹（Rong Cham），就是这样一个地方。Rong Cham在高棉语里的意思正是“等待村”。

柬埔寨政府7月宣布设立荣詹一号至六号村，用来安置约3000户因边境冲突而流离失所的家庭。当局向居民发放地契、建造统一的房屋、提供水电和各类生活补助，希望人们能在这里开始新生活。

被大家昵称“桑”（Sam）的纹身师郑博拉（Cheng Bora）就住在这里。过去，他住在商旅喧嚣、贸易往来频繁的柬泰边境口岸城市汶德拉坤（Boeung Trakuon），并经营着一家生意红火的纹身店；如今那里已被划入泰军的控制范围。

桑在安置房的院子里简单布置了操作间重操旧业，但客人寥寥无几，与过去相差甚远。为了维持生计，他不得不兼职做水电工，还帮其他村民干些建筑杂活。

在距离村庄20公里的柬泰边境，桑和9岁的女儿隔着一道路障，试图远眺过去的家。这场边境冲突也让他骨肉分离——他已成年的儿子和其他亲人都在泰国境内。

他接受路透社访问时说：“什么时候才能回老家，以及是否还会爆发第三次冲突，这是我最担心的两个问题。”

联合国柬埔寨人权状况特别报告员安德鲁斯指出，泰军目前的驻扎据点，位于金边认为属于柬埔寨领土的范围内。曼谷则否认非法占领柬领土，坚称行动符合双边停火协议。目前，两国之间的边境口岸仍处于关闭状态。

柬埔寨官方称，截至7月，仍有超过2万柬埔寨人无法返回家园。当被问及对这些流离失所村民的看法时，泰国外交部以一份8月1日发表的声明回应。这份声明称，如何妥善安置受冲突影响的公民，应由柬埔寨政府负责。