国际货币基金组织（IMF）说，美伊战事对世界经济产生影响，不仅波及政策缓冲空间有限的国家和能源净进口国，那些尚未融入人工智能（AI）供应链、难以充分享受相关增长红利的国家尤其值得关注，状况令人担忧。

IMF发言人科扎克（Julie Kozack）星期四（10月1日）在例行新闻发布会指出，有一些国家未能从AI投资热潮中受益，同时又受到能源冲击的严重影响，而且政策缓冲空间有限。“这一类国家，其中大多数是低收入国家和脆弱国家，最令人担忧。”

她补充道，其中一些国家已经与IMF达成了援助安排，IMF也正与它们保持密切合作。

科扎克在回答新华社提问时说，IMF“非常欢迎”中美经贸团队磋商取得积极共识。她说，中美经贸团队保持接触有助于增强全球贸易环境的可预测性。IMF将继续密切关注这一领域的进展。

国际货币基金组织与世界银行集团2026年秋季年会将于10月12日至18日在泰国曼谷举行。届时，IMF将发布新的《世界经济展望报告》。