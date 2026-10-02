（八打灵再也综合讯）马来西亚雪兰莪州八打灵再也区国会议员李健聪证实，他遭人民公正党冻结党籍三年，因此决定无条件辞去国会议员职，并在下周提交退党信退出公正党。

这是首相安华领导的公正党半年内第四名因派系问题和分歧而辞职的国会议员。其他三人是雪州班登区前国会议员拉菲兹、吉隆坡斯迪亚旺沙区前国会议员聂纳兹米，以及雪州梳邦区前国会议员黄基全；三人均已加入同心党。

由于马国这一届国会任期已超过三年，根据选举法令，悬空的议席可以不必补选，因此预料李健聪辞职和拉菲兹等人辞职一样不会触发补选。

据《星洲日报》和《中国报》报道，李健聪星期五（10月2日）召开记者会宣布辞职，即日起生效，但拒绝透露是否转投同心党。

针对未来去向，李健聪说：“其实我已决定，相信大家也心里有数。不过，今天的重点是辞去国会议员职务。”

他补充说，他会另择时间公布相关决定。一般相信，他也会加入同心党。

李健聪解释，他是因为团结政府的所作所为逐渐背离自己的价值观，所以决定辞职。

李健聪今年5月出席公正党前署理主席拉菲兹和前副主席聂纳兹米接管同心党的活动后，接获公正党纪律局的信函要求作出解释。

他随后辞去公正党中央委员职，但保留党籍及国会议员职，直至国会解散。然而，他的选区拨款管理系统权限在5月底遭冻结，导致他无法动用拨款为选民服务。

公正党最高理事会9月27日讨论纪律局对李健聪出席同心党活动的处分建议，议决冻结他的党籍三年。

李健聪说，他9月30日确认自己遭冻结党籍后，无法接受“静静做木头”，对选区拨款权利被剥夺无所作为，因此决定辞去国会议员职及退出公正党。

他说：“先盗走八打灵再也选民300万令吉（约93万新元）的拨款，现在更严重，不能辩论和表态……被剥夺议员权利、政党不透明地处理选区拨款……民生课题不会停，我要继续白领议员薪水，静静做木头吗？”

除了涉及他自身的课题，李健聪说，其他事件如反贪污委员会前主席阿占巴基涉嫌超额持股、反贪会官员涉及企业黑帮、一些涉贪被控的政治领袖无事省释等，都违背希望联盟的改革承诺。

他在记者会上也向八打灵再也国会选区的选民鞠躬道歉，因为他之前承诺会留任议员至国会解散，如今却食言。

现年45岁的李健聪加入公正党将近20年，曾是党全国总财政及通讯主任。在当选国会议员前，他曾任彭亨州州议员。