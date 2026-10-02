泰国曼谷一名78岁男子开车前往唐人街观音庙拜神途中，疑似因身体不适失去意识，车辆突然冲进庙内人群，造成一人死亡、两人受伤。

综合泰国媒体报道，事故发生在星期四（10月1日）下午1时左右，地点是曼谷三攀他旺区耀华力路、天华慈善基金会内的观音庙。警方和救援人员赶到时，一辆电动轿车已经冲到主祭坛前，车头顶在观音像底座处。



据报，事发时庙内约有30人在参拜。一名保安看到汽车驶来后，试图让司机停车，但汽车继续往前冲，撞向人群。



一名女子被困在车头保险杠下，救援人员动用液压切割设备才将她救出。女子伤势严重，被送往医院抢救后不治身亡；另有两名参拜者受轻伤。庙内部分设施和物品被撞坏，但有68年历史的观音像没有受损。



初步调查显示，司机当时原本准备到庙里行善祈福，但途中突然意识混乱并昏厥，误踩油门，导致车辆加速冲入庙内。司机据报患有与高血压相关的基础疾病，事故具体原因仍在进一步调查。



警方已向司机录取详细口供。最初消息称，他涉嫌疏忽驾驶；警方将以鲁莽驾驶导致他人死亡和受伤的罪名对他提出控状。