（雅加达彭博电）印度尼西亚著名的喀拉喀托之子火山在历经25小时的剧烈喷发后，在两侧海域孕育出两座全新的岛屿状地貌。这是这座火山自1930年永久升出海平面以来，火山口范围内首次出现新的独立岛屿。

印尼地质局说，这两处地貌分别位于喀拉喀托之子火山两侧数百米外，一处在西北方向，距离海岸约760米；另一处在东南方向，距离海岸约495米。两处地貌几乎与火山口处于同一直线上。目前当局尚未确认两者的具体面积和海拔高度。

地质局初步判断，喷发期间释放出流动性较强的岩浆，可能沿着西北和东南方向的裂缝上升至地表，喷出物随后在近海堆积，形成两座类似岛屿的地貌。

不过，这两座地貌是否完全由这次喷发形成，仍有待进一步确认。印度尼西亚大学地球科学系助理教授阿斯里认为，可能是出现了新的喷发口，或者是喷发物质在旧火山口的浅水区域堆积而成。

“如果是岩浆喷出的新喷发口，那就意味着火山活动不再局限于喀拉喀托之子火山的中央岩浆通道。”

印尼国家研究与创新署地质灾害研究中心研究员迪妮指出，东南侧的地貌与曾是火山群主峰的达南峰（Danan）的一处已知水下岩体遗迹位置吻合。

迪妮说：“我们团队2023年进行野外调查时，就曾到过这个确切地点并采集岩石样本。”

“由于它与我们此前的采样地点吻合，我们怀疑这个‘新’地貌，实际上可能只是古老达南结构的岩石重新露出水面，而不是一个全新的喷发口，除非有新的影像显示，近期确实有火山碎屑在这一带堆积。”

她补充说，西北侧地貌的意义则很大程度取决于其形成方式。如果只是由喀拉喀托之子火山最近一次喷发产生的次生火山碎屑堆积而成，就很容易受到海浪侵蚀而迅速消失；但如果证实那里形成新的喷发口，则可能标志着火山正“演变为一种分散式喷发系统”。

当局将继续通过卫星、无人机和现场观测确认它们的组成、面积和稳定性。由于新形成的火山物质通常结构松散，容易受到海浪和侵蚀影响，因此这些地貌最终能否长期存在仍是个未知数。

喀拉喀托之子火山1883年发生猛烈喷发并引发海啸，造成大规模伤亡。此后，火山于1927年前后开始从原破火山口中形成，并在1930年稳定露出海面。

近96年来，这一海域的火山活动主要围绕喀拉喀托之子火山自身不断生长和重塑，此前并无其他独立岛屿在破火山口内形成的明确记录。