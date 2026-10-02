9月28日早上，我收到一则在马来西亚媒体圈流传的消息，指前首相马哈迪的夫人西蒂哈斯玛已于稍早前离世。媒体随即在官方群组向马哈迪办公室求证，并通过其他管道证实了这项消息。

消息传出后，迅速引起马国社会的高度关注。许多民众对此感到震惊与不舍，纷纷缅怀西蒂哈斯玛生前的点滴。

西蒂哈斯玛享寿100岁，但高龄并未冲淡人们的哀伤和不舍。从吉隆坡国家心脏中心、马哈迪的住家，到布城的墓园，马国民众、跨党派领袖乃至马哈迪的政治对手，都亲自前往吊唁。

马国民众对马哈迪或许有不同评价，但普遍对西蒂哈斯玛怀有由衷的爱戴。马哈迪担任首相期间，她陪同出席各种场合，始终得体地扮演首相夫人的角色，从不抢夺丈夫的光芒。

西蒂哈斯玛与马哈迪一刚一柔，性格互补。多年来，她一直是马哈迪最坚实的精神支柱。马哈迪于2002年宣布辞去首相职务时，曾在公开场合落泪。当时，西蒂哈斯玛默默坐在他背后，轻拍他的背给予支持。西蒂哈斯玛生前受访时透露，她相信手的触碰能够给予丈夫力量。

向来作风强硬的马哈迪，似乎也只有在西蒂哈斯玛面前，才会展现柔情的一面。

令人印象深刻的是，马国爆发“喜来登政变”后，马哈迪于2020年2月24日第二次卸下首相职务。当时，西蒂哈斯玛来到马哈迪的办公室，紧紧拥抱并安慰丈夫。那一刻，向来坚毅的马哈迪显得有些腼腆，也流露出卸下政治强人身份后的脆弱。

西蒂哈斯玛离世后，今年101岁的马哈迪在葬礼上坐着轮椅和佩戴呼吸器送别爱妻。他再次落泪，流露出内心深沉的哀伤。

随后，马哈迪因悲伤过度及压力过大入院接受观察。期间，他短暂出院前往妻子的坟前凭吊，仍忍不住老泪纵横，令人鼻酸。

媒体过度报道马哈迪悲伤引发争议

然而，当这些悲痛的画面被镜头捕捉及放大，并在社交媒体平台上广泛流传时，这个原本属于个人的悲伤时刻，也成了公众围观的场景。

不少网民质疑，媒体过度密集报道马哈迪悲痛落泪的画面，可能已侵犯他的私人及情感空间。马哈迪的儿子慕克力也呼吁各方给予父亲空间和时间。

马哈迪曾是叱咤政坛的人物，长期处于聚光灯下，对媒体的镜头自然不会陌生。然而，卸下政治领袖的身份后，他终究只是一名刚刚失去相伴多年爱妻的老人。

尽管媒体及公众或许都是出于对马哈迪的关心，才会密集追踪他的近况，但当一个人处于最脆弱的时刻，也许最需要的是安静地悲伤，思念陪伴自己走过漫长岁月的伴侣。

西蒂哈斯玛的离世，让民众更加关注马哈迪，也让人们对他多了一份怜惜。然而，真正的关怀，或许是给予他一些私人空间，让他能够好好哀伤，慢慢接受爱妻离世的事实。