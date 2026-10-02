（吉隆坡综合讯）马来西亚美国商会最新调查报告指出，尽管过去两年美国更强硬的贸易政策、关税和出口管制从根本上重塑全球贸易动态，促使企业调整供应链布局，但美国企业并未因此撤离马国，反而持续扩大在马投资。

马来西亚美国商会（简称马美商会）星期五（10月2日）发布《2024/2025年经济影响调查》报告。商会首席执行员贝诗凡在发布会上说，本次调查传递的最重要信息是，美企确实调整营运以应对全球局势变化，但并没有从马国撤退，且继续把马国视为全球业务的重要部分，反映出美企对马国投资前景的信心。

她指出，87%制造业受访企业预计未来两年营收增长，94%预计未来五年维持或扩大在马业务；没有服务业受访企业打算撤资。

据《星洲日报》及《南洋商报》报道，调查显示，美企在面对关税压力时，并非单纯承受成本上涨或撤出马国，而是通过重组采购、调整价格及重新规划人力配置来应对。

这项调查获得84家马美商会会员企业回应，其中包括44家制造商、40家服务业公司，以及四家农业综合企业、采掘业及能源领域的公司，涵盖23个行业类别。

根据调查，美国贸易政策变化促使美企调整供应链。在从中国采购投入品的制造业企业中，43%降低对中国的依赖，36%调整采购或生产方式以符合原产地规则，34%提高从马国采购的比重。

报告指出，这显示美企与马国本土供应链生态深度融合，前者不仅带来采购订单，也推动马国企业提升能力，进入全球供应链。

贝诗凡认为，这项调查发出了明确信息：美企不只存在于马国，还在马国扎根得越来越深。