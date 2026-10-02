（兰岛路透电）泰国芭提雅岸外热门旅游胜地兰岛（Koh Lan）附近海域这一周出现浮游生物爆发现象，导致海水变成鲜艳的浓绿色，并散发出刺鼻异味，部分游客因而不敢下水，当地沿海商家生意大受影响。

专家指出，海洋变暖以及近期强降雨、洪水泛滥导致大量淡水流入泰国湾，共同促成了这次浮游生物大量繁殖。

浮游生物爆发是一种自然且反复出现的现象，但随着气候变化导致海水变暖，这一问题在全球日益严重。田里的化肥被雨水冲刷以及富含营养物质的废水流入海洋，也助长了浮游生物迅速繁殖。

泰国东方大学海洋科学研究所副所长阿努古说，这一现象通常持续两三天，最终浮游生物大量死亡会消耗氧气，导致水中出现缺氧死区，令海洋生物无法存活。根据他的观察，泰国湾内湾的缺氧问题已变得更加严重，他最担心的是今年形成的大范围缺氧区因含氧量极低，已无法支持海底底栖海洋生物的生存。此外，导致海洋变暖的厄尔尼诺现象也可能加剧缺氧问题。

在兰岛海滩售卖食品的摊贩说，海水变绿之后，游客有所减少，部分游客转往岛上未受影响区域游玩。

海水变色也使一些游客打消下水的念头。来自清迈的29岁游客拉迪贝亚说：“我觉得海水绿得有些反常，所以不敢下水。我担心会起皮疹。”