（曼谷综合讯）泰国近期的洪灾导致泰国国际航空公司运营陷入混乱，泰航董事会星期五（10月2日）解除了首席执行官猜·恩希里（Chai Eamsiri）的职务，并启动内部调查。

《曼谷邮报》报道，泰航董事会指出，解雇猜·恩希里的理由是公司在运营方面连续出现失误，包括大规模航班延误、行李处理混乱以及地面服务瘫痪等问题。董事会也说，将就此对高级管理层展开正式调查。

猜·恩希里接受泰媒Khaosod采访时说，董事会已告知他这一决定。“对于卸任泰航首席执行官一职，我并不感到难过。我已经坦然接受这一结果。”

曼谷暴雨引发的严重洪水导致泰航取消了数十个航班，泰航在素万那普机场的运营受到严重干扰，引发管理层、公众和旅游部的不满与批评。

洪水近日有所消退后，泰航宣布预计可在星期六（3日）全面恢复正常运作。

与此同时，泰国面临的新一轮降雨风险依然严峻。泰国气象局发出警报称，受来自中国的冷空气与西南季风交汇影响，10月4日至7日全国多地将迎来强对流天气及暴雨，可能引发山洪与积水。