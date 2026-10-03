一名此前在尼泊尔—中国西藏特大泥石流中下落不明的马来西亚公民已确认安全，并已返回马国与家人团聚。

据马来西亚《星报》和亚洲新闻网络报道，代表在尼泊尔特大泥石流中失联的马国公民家属组织Malaysia Solidarity: Families in Hope （MASFIH）星期五（10月2日）发表声明说，这名马国男子是自己向马国驻加德满都大使馆报到的。

组织发言人马尼瓦南（Manivannan Rethinam）在声明中说，对于MASFIH和其他家属来说，能在事发37天后发现一名马国人安全无恙，是一个“极其令人欣慰且意义重大的进展”。

马尼瓦南说，这名生还者是华裔马国人，是当时在当地失联的背包客之一。他已亲自联系了该男子的家属，并确认他已安全回国。

马尼瓦南说，根据家属提供的信息，这名男子在泥石流发生的前一天，正处于纳格塔里观景点（Nagthali Viewpoint），由于当地的道路和桥梁被毁，加上断水断电，导致他暂时受困。而当时也没有网络信号，进一步阻碍了他的行动与对外联络。

马尼瓦南强调，这个好消息不仅意味着失联的马国人数从55人减少到54人，更重要的是，“一个家庭在经历了37天吉凶未卜的煎熬后，终于能与挚爱重聚”。