得益于出口畅旺，越南国内生产总值（GDP）今年第三季度录得9.95%增长，创下冠病疫情暴发以来最快的季度增幅。

路透社引述越南统计总局星期六（10月3日）公布的数据报道，第三季度的强劲增长主要由出口畅旺和基础设施建设的强劲投资所推动。

这个增幅高于第二季修正后的8.81%，但仍略低于政府设定的全年增长10%以上目标。

作为一个高度依赖出口的经济体，越南今年因伊朗战争面临进口成本飙升的压力，使今年前九个月的贸易逆差创下历史新高。

不过，越南9月的商品出口额同比飙升39.1%，至594.8亿美元（约760亿新元），进口额则增长45.8%，至582.1亿美元，当月录得12.7亿美元的贸易顺差。

报告指出，能源进口价格上涨是贸易逆差扩大的主因之一。今年前九个月，越南原油进口量虽然下降了13.5%，但进口额却增长了14.4%；成品油进口量增长11.5%，进口额却暴增了79.3%。

数据还显示，越南今年前九个月的总投资额同比增加16.7%。吸引的外国直接投资（FDI）流入量也同比增长12.1%。为了刺激经济增长，越南政府一直在加大对基础设施的公共投资。

物价方面，越南9月消费价格指数（CPI）同比上涨5.08%，涨幅高于8月份的4.89%。

亚洲开发银行上星期将越南今年的经济增长预测从7.2%调高至7.8%。亚行指出，在制造业持续扩张、国内消费活跃以及外国直接投资持续流入的支撑下，越南的短期增长前景依然强劲。

不过，亚行警告，长远来看，全球需求走弱和外部不确定性增加可能拖累经济增长，能源价格上涨和全球金融状况收紧也可能加剧通胀和汇率压力。

风险情报公司Verisk Maplecroft亚洲高级分析师施瓦茨（Laura Schwartz）也指出，外界对越南经济可能出现过热的担忧正在升温，尤其是考虑到近几个月来通胀率不断攀升。此外，中短期内潜在的电力短缺，也将给越南经济带来重大挑战。