中国日前启用了建在老挝一处机场的军事保障与训练中心，分析人士认为，这可能显示中国正扩大海外军事布局。

长期以来，北京一直致力于提升在亚太地区的影响力，包括在关键航道和存在争议的南中国海海底资源勘探等领域，与美国以及盟友展开竞争。

法新社引述美国外交关系委员会（CFR）东南亚问题专家库兰茨克（Joshua Kurlantzick）指出，9月29日正式挂牌的中老联合保障与训练中心，位于老挝班肯（Ban Keun）一座机场，是“中国在海外设立的首个空军基地”。

在此之前，中国的海外军事设施主要以海军基地为主。

库兰茨克认为，随着中国开始尝试在境外运营空军基地，未来可能会在周边地区以及其他对华友好国家建立更多类似的基地，“不会在老挝建了一个基地就止步”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院海事安全专家许瑞麟（Collin Koh）也指出，中国作为老挝最大的债权国，正在试图展示国防外交方面的延伸能力。

许瑞麟指出，培训老挝飞行员需要中国将军事资产部署到当地，无论是普通的运输机还是现代化的战斗机。“一旦开始培训，（中国）军事力量就顺理成章存在了。”

根据中国国防部此前发表的声明，训练中心和配套的中老友谊航空学院，旨在培训老挝空军飞行员。中方强调，这些设施将由“双方共同维护并开展正常业务运营”，不针对任何第三方。

目前，两国政府均未公布将在这些设施部署的人员或军事装备的详细信息。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）军事开支数据库数据显示，中国的军费开支仅为美国的三分之一左右，海外军事基地数量更是屈指可数。

中国首个海外军事基地2017年在靠近红海和亚丁湾的东非国家吉布提（Djibouti）启用。此外，中国还出资升级了柬埔寨位于泰国湾的云壤（Ream）海军基地，并在去年派军事代表与柬埔寨首相洪玛内共同主持了这个联合保障与训练中心的落成仪式。

云壤基地翻新后，美国和日本的军舰也曾靠港访问，而两艘中国反潜护卫舰此前就已长期停泊在此。

相比之下，许瑞麟认为，老挝的新设施很可能仅供老中两国军队使用。他认为，班根机场可能成为中国空军的“便利中转站”，中方人员也可能常驻于此。

他直言：“我们不能排除中方以培训老挝空军为名，在地区部署作战装备的可能性。”

澳大利亚新南威尔士大学政治学名誉教授、亚洲军事问题专家塞耶（Carl Thayer）则认为不必过度恐慌。

他指出，班根机场目前只能支持轻型飞机和教练机。此外，尚不清楚中国在老挝的军事部署是否会存续或装备精良。

塞耶说：“中国确实在向前推进，但这在目前还称不上是危机。它不像吉布提，也不像云壤，但它标志着一种转变。”

库兰茨克也认为，对于经济欠发达的老挝而言，这个新的联合设施能带来军事培训、装备支持和经济利益，并进一步巩固与北京的关系。他坦言：“对老挝来说，这么做的好处是能让中国感到满意。”