（吉隆坡综合讯）马来西亚在土耳其订造的首艘多用途任务舰已在伊斯坦布尔正式下水，预计明年1月底竣工交付后，即可启程返回马国，以全面提升马国海事执法机构的安全执法和巡逻能力。

据《东方日报》报道，马国内政部长赛夫丁星期五（10月2日）在伊斯坦布尔的Desan造船厂，为这艘多用途任务舰主持下水仪式。他过后在脸书发文说，造船工程进展顺利，且进度超出预期。这艘船竣工交付后，将成为马国海事执法机构舰队中体积最大的舰艇。

他说，这项战略资产的采购，有助于提升马国海事执法机构人员在海上执行多元任务的能力，涵盖水域执法、监视和搜救行动等各个领域，以维护国家海域安全与主权。

另据《星洲日报》报道，马国内政部星期六（3日）发声明说，赛夫丁也趁此机会与土耳其内政部长穆斯塔法·奇夫特奇举行双边会谈，讨论两国共同关注的课题，包括加强双边关系，以及探索合作与技术共享的机会，尤其是安全及海事工业领域。

声明也说，马国首艘多用途任务舰的建造，体现了马国与土耳其的密切关系，为两国在造船业、海事工业发展，以及专业知识与技术交流等领域的合作铺平道路。

马国去年3月与土耳其签署协议，斥资6880万美元（约8798万新元）采购一艘土耳其制造的多用途任务舰。这项交易也是去年2月11日土耳其总统埃尔多安应马国首相安华邀请访马期间，两国达成的合作成果之一。