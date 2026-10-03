（新山综合讯）马来西亚柔佛州持续受到印度尼西亚跨境烟霾影响，国家元首后及柔佛王后拉惹查丽苏菲雅捐出20万个口罩，派发给每天跨境往返柔佛和新加坡工作的马国客工，协助他们抵御烟霾对身体的伤害。

据《东方日报》报道，马国国家元首及柔佛苏丹依布拉欣的脸书专页星期五（10月2日）发文说，这批口罩由柔佛苏丹依布拉欣基金会及柔佛拉惹查丽苏菲雅基金会，代为移交给马国边境管制及保护机构，分别送往新山关卡及第二通道关卡。这些口罩将分阶段在两座陆路关卡派发给出入境的电单车骑士。

柔佛拉惹查丽苏菲雅基金会首席执行员希沙慕丁周五在移交仪式上说，这体现了国家元首后对人民健康与福祉的深切关怀，尤其是每天骑电单车往返新柔两地、直接暴露于烟霾环境中的越堤族。

根据马国环境局空污指数管理系统网站，截至星期六（3日）下午4时，马国有四个地区的空污指数处于不健康水平，其中柔佛有两个，分别是巴西古当（156点）及拉庆（152点），另两个地区是砂拉越的西连（151点）和斯里阿曼（139点）。