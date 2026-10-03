（吉隆坡综合讯）马来西亚政府的主要电子政务与数码服务外包公司被爆拖欠陆路交通局超过2亿令吉（约6300万新元）的代收款项。陆交局宣布从下周开始，暂停这家科技公司代收款项的服务。

《星洲日报》报道，马国陆交局总监艾迪法德里星期五（10月2日）发声明说，从下星期一（5日）零时起，全面暂停MYEG集团旗下两家公司，即Zetrix AI有限公司和My E.G.私人有限公司，作为陆交局代收费机构。

他说，这是因为有关公司未能履行合约条款与义务。不过，他没有说明未履行义务的具体内容，也没透露有关服务会暂停到什么时候。

他强调，暂停MYEG集团的相关服务不会影响民众办理与陆交局相关的事务，公众仍可透过当局提供的官方与替代管道更新路税、驾驶执照、查询及缴付交通罚单，以及车辆转名等手续。

其中，新加坡驾驶者若要缴付在马国的交通罚单，可前往新马第二通道关卡所在的柔佛苏丹阿布峇卡大厦，以及新山关卡苏丹依斯干达大厦的陆交局流动服务单位，时间是每天上午8时至晚上10时。

《海峡时报》日前报道，根据查阅到的官方文件，Zetrix AI自2023年5月开始履行收款委托合约以来，便未依约上缴代收的路税、驾照更新费、交通罚款等。马国交通部发言人随后证实，没上缴的款项超过2亿令吉。

消息传出后，Zetrix AI的股价一度暴跌80%。公司至今未有任何置评。

对于Zetrix AI涉嫌拖欠政府款项，马国反贪污观察组织星期六（3日）发声明，促请政府向公众解释，为何会出现这样的问题，以及为何时至今日才揭发。

这个非政府组织的主席嘉依斯阿都卡林在声明中说，若此事属实，政府不能仅仅暂停Zetrix AI的服务，而是必须彻查为何现有的监督、核对和审计机制没有及早发现问题。

Zetrix AI是马国上市公司，前身为马国电子政务服务公司（MYEG Services Berhad，简称MYEG）。去年7月，公司改名为Zetrix AI，以符合从政府服务商转变成国际科技平台的定位。尽管不再享有政府的独家经营权，但它仍透过MyEG网站提供陆交局与移民局的电子政务服务。

目前，Zetrix AI的业务拓展至人工智能（AI）和区块链技术领域，如支持国家数码身份（MyDigital ID）项目，以及和首相安华领导的人民公正党合作，开发安华的AI分身PMX AI。

然而，PMX AI在7月中推出一天后便停用。官方称是为了系统升级和维护，至今仍未恢复运作。