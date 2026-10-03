泰国正面临严重的洪涝灾害，全国26个府及首都曼谷依然受灾，波及近120万户家庭和约320万名居民。气象部门预警新一轮强降雨将于星期天（10月4日）至下周三（7日）席卷全国，加上沿海高潮位叠加影响，泰国水患恐进一步恶化。泰国首相阿努廷已下令全国76个府加快水库和河道排涝，全面进入紧急戒备状态。

据《曼谷邮报》报道，泰国防灾减灾厅厅长尼拉（Nirat Pongsitthaworn）周六（3日）通报，上游降雨及北部泄洪导致中下游出现大面积积水，全国共有162个区、1254个乡及9219个村庄受灾。在古都大城府，水灾已导致一人死亡；曼谷地区则有32万9000户受灾，有四人死亡。

此外，泰国交通部指出，全国有319处交通网络受水患影响，其中119处道路及桥梁彻底中断。

泰气象局：北方冷空气与西南季风交汇 多地大暴雨

面对严峻形势，泰国气象局周六清晨发出第四号气象警报，来自中国的冷空气与西南季风交汇，泰国北部、东北部、中部、东部及南部将迎来强对流天气及大暴雨，可能引发山洪与积水。

气象局特别提醒，曼谷及周边府将在10月5日至6日期间面临强降雨的直接冲击。同时，10月5日至10日期间的沿海高潮位将阻碍昭披耶河泄洪入海，导致下游水患加剧。

泰国首相兼内政部长阿努廷周六主持国家灾害预防和缓解指挥部紧急会议，指示各部门动用重型机械、水泵及水力推进设备迅速清理积水，并协调第四军区与南部各府提前部署疏散与救灾预案。

阿努廷要求各机构明确分工，防止职责混乱，并实施24小时值班与人员轮换制，确保高效运作。他会后前往北榄坡府和猜纳府等重灾区，实地视察昭披耶河水位与防汛部署。

农业损失惨重 逾390万家禽牲畜死亡失踪

近期的水患已对泰国农业造成毁灭性打击。据《民族报》报道，泰国农业与合作社部截至10月2日下午的统计数据，自8月21日以来的洪灾已造成42个府的164万4172莱（约26万3067公顷）农田受灾，其中以水稻受灾最为严重，占地超过131万莱。

畜牧业方面，26个府共有1万4359个畜牧户受影响和超过1257万只动物受灾。调查确认已有超过390万只家畜及家禽死亡或失踪，其中鸡鸭等禽类占绝大多数，约389万只；另有超过3400头牛和9000头猪死亡或失踪。水产养殖业损失也已达1亿7013万泰铢（约650万新元）。