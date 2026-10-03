负责审理菲律宾副总统莎拉弹劾案的参议院弹劾法庭发言人透露，由于控方大幅精简证人名单，审理进度已比预定日程提前三周以上，法庭目标是在12月16日国会休会前作出最终裁决。不过，有参与审判的参议员对此存有异议，强调法庭尚未正式讨论或敲定具体的宣判日期。

据《菲律宾星报》报道，参议院弹劾法庭发言人通戈尔（Reginald Tongol）周五（10月2日）在视频简报会上说，尽管本周因故取消了两次庭审，但审讯进度比最初预定的日程大幅提前20天至27天。这显著缩短了原本预计将拖延至明年2月或3月的漫长审讯流程。

通戈尔说，控方将在下周结束前完成针对涉嫌巨额财产来源不明的第二项弹劾罪名的举证。若控方决定放弃涉嫌受贿的第三项弹劾罪名，整个控方举证阶段将宣告结束。

他说：“按照目前弹劾审讯进展的方式，弹劾法庭更有信心在参议院进入假期休会前结束审讯。因此，到12月16日，我们将作出最终裁决。”

参议员法官批发言人僭越 称未就宣判日期达共识

参与审讯的参议员庞吉利南（Francis Pangilinan）周六（10月3日）发表声明驳斥通戈尔。他强调，弹劾法庭至今尚未就审讯时间表或宣判日期进行任何正式或非正式的讨论。

庞吉利南说：“12月16日这个宣判日期仅仅是发言人的个人观点。作为参议员法官（senator-judge），我不认同这一看法。发言人无权代表法庭发表他的个人见解。”

莎拉在参议院的弹劾审讯今年7月6日开审，她面对多项弹劾指控，包括威胁刺杀总统小马可斯、滥用副总统办公室机密资金等。