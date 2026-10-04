菲律宾在今年针对非法网络博彩行业的最大规模打击行动中，逮捕了240多名涉嫌从事非法活动的外国员工，其中绝大多数是中国公民。

法新社报道，菲律宾移民局在星期六（10月3日）晚发表的声明中指出，军方与其他执法部门星期五（2日）对南部棉兰老岛（Mindanao）的两个地点进行了突击搜查。

在第一个突击地点，执法人员逮捕了110名中国公民、两名柬埔寨公民和一名香港居民。在第二个地点，当局逮捕了131名外籍人员，他们“大多是中国人”，其余则包括马来西亚、印度尼西亚和缅甸公民。

移民局称，当局在现场缴获了大量的电脑设备、手机、笔记本电脑和SIM卡。当局说，这次突袭是2026年最大规模的网络博彩扫荡行动。

菲律宾官方称，目前正在调查部分被捕人员是否涉嫌与人口贩运相关的罪行，其余不涉案人员则将被驱逐出境。

菲律宾移民局局长维亚多（Joel Viado）在声明中表示：“我们将继续对违反逗留条件的外国公民执行移民法，确保菲律宾不会成为非法活动的基地。”

菲律宾政府于2024年宣布全面禁止网络博彩业，理由是有组织犯罪集团以此为掩护，进行人口贩运、洗钱、网络诈骗、绑架和谋杀等犯罪活动。