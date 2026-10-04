（永平综合讯）马来西亚校园再发生命案。柔佛州峇株巴辖永平一所中学16岁女生被人发现倒毙在学校礼堂；警方已逮捕一名16岁同班男生，并以谋杀角度调查此案。

这是马国近一年来又一起校园命案，引起首相安华关注，并下令彻查。

这起命案发生在星期六（10月3日）。安华星期天（4日）在脸书发文说，他对此案深感悲愤。他促请当局立即展开迅速、全面及透明的调查，并依法对涉案者采取严厉行动。

据《星洲日报》报道，柔佛州总警长拉哈曼星期天发文告说，警方星期六傍晚5时50分接获投报，指一名女学生被人发现失去知觉，满身是血倒卧在永平一所学校的礼堂内。

医护人员受召前往初步检查，发现这名女生头部及身体多处严重受伤，并证实她已没有生命迹象。死者遗体星期天送往峇株巴辖中央医院解剖。

柔佛警察总部刑事调查组，以及峇株巴辖警区刑事调查组警员事后根据情报，于案发当天晚上7时许，在永平一带逮捕一名16岁少年。

据了解，嫌犯没有犯罪前科。警方从他身上起获一部手机、一套衣物及一双拖鞋。

警方星期天将嫌犯带往峇株巴辖推事庭申请延长扣留。推事批准警方延扣嫌犯六天，即从10月4日至9日，以协助调查。

警方援引《刑事法典》谋杀条文调查此案。一旦罪成，被告可能面对死刑，或监禁至少30年及不超过40年。若未被判处死刑，被告还将面临至少12下鞭刑。

《星洲日报》之前引述消息指警方扣留了三名男生协助调查。不过，拉哈曼的文告只提到一名16岁男生。

另据《阳光日报》与《新海峡时报》报道，死者艾琳苏菲雅来自单亲家庭，母亲去世后，父亲因在吉隆坡工作，把她交给外祖家照顾。

据报道，死者案发当天下午留校参加补习课。外婆因她未按时回家而前往学校找人，结果在礼堂发现她倒卧在内，身上还有血迹和疑遭殴打的伤痕。

马国去年10月14日曾发生一起轰动全马的校园命案。雪兰莪州八打灵再也万达镇国中16岁女学生叶芯嫙，在校内遭15岁的学弟持刀刺死。法庭今年9月14日裁定，被告案发时因患有严重精神疾病，因此判他谋杀罪名不成立。马国律政司已提出上诉。