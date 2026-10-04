泰国曼谷市长差猜星期天说，曼谷东部的洪水正缓慢消退。同时，根据天气预报，暂时没有新降雨或北部洪峰南下引发的洪灾风险。

《曼谷邮报》报道，差猜星期天（10月4日）说，叻甲挽县（Lat Krabang）、罗克劳（Rom Klao）和沙攀颂（Saphan Sung）部分地区排水缓慢，主要是因为巴威武里隆运河（Khlong Prawet Burirom）水位仍处于高位。这条运河是曼谷东部主要排水渠道。

曼谷市排水及下水道部门星期天说，运河水位仍处于危险高位。市府目前通过水泵为东部受灾社区排水，但一些住宅区排水仍面临困难。

当被问及未来几天预计将出现的强降雨时，差猜回应说，市府将尽可能提前降低各运河水位。曼谷预计降雨量约30毫米，属于正常季风雨，远低于导致近期洪灾的约300毫米降雨量。

至于北部洪峰沿湄南河向曼谷推进可能造成的年度洪水，差猜指，今年洪峰水位处于正常水平，市府有能力应对。

另据《民族报》报道，截至10月3日，全国已有70万2217户家庭登记申请洪灾援助，涉及65个府及曼谷所有地区。其中，曼谷登记户数最多，达34万3545户，其次为北榄府和巴吞他尼府。

符合资格的灾民可获5000泰铢（约191新元）或9000泰铢援助，金额视洪灾持续时间及影响程度而定。申请者须居住在官方宣布为灾区的地点，受灾时间须介于今年5月15日至9月30日。