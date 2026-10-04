（曼谷综合讯）泰国财政部评估，近期的洪灾对国家整体经济的影响小于0.1%，并维持今年经济增长率在2%至2.5%区间的预测。一般认为，政府正试图淡化洪灾对经济带来的冲击。

《曼谷邮报》星期天（10月4日）报道，泰国副首相兼财政部长埃尼提说，洪灾造成人们生活不便和艰难，也波及经济层面，但幅度有限，不会对整体经济产生显著的负面影响。

泰国工业部长瓦拉武星期六（3日）指出，截至上周五（2日），全国有55个府的企业受洪灾影响，初步估算直接经济损失将近1亿4800万泰铢（约570万新元）。其中，曼谷受灾企业数量最多，达1114家。

他说，目前有超过200家企业寻求援助，其中95%申请金援，其余则请求协助排水、提供设备与物资或进行维修。

泰国气象局星期天发出预警，即日起至星期三（7日），泰国多个地区将有雷阵雨、阵风，部分地区有大雨到暴雨。持续强降雨可能引发山洪及高处突发径流，尤其在靠近水道的坡地及低洼地区，可能出现积水。

对此，曼谷市长差猜星期天说，当局会尽可能提前降低各运河水位，并称今年洪峰水位处于正常水平，市政府有能力应对。

他也说，目前曼谷东部的洪水正逐渐消退，部分地区排水缓慢，主要是因为巴威武里隆运河水位仍处于高位。这条运河是曼谷东部主要排水渠道。

另据《民族报》报道，截至10月3日，全泰国已有70万2217户家庭登记申请洪灾援助，涉及65个府及曼谷所有地区。其中，曼谷登记户数最多，达34万3545户，其次为北榄府和巴吞他尼府。符合资格的灾民可获得5000泰铢或9000泰铢援助，金额视洪灾持续时间及影响程度而定。