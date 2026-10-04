（吉隆坡综合讯）马来西亚希望联盟成员民主行动党不排除下届大选脱离希盟单独参选的可能，但目前倾向与希盟维持合作关系。

民行党秘书长陆兆福在《海峡时报星期刊》刊出的专访中说，民行党不会对任何潜在合作伙伴关上大门。

陆兆福也是马国交通部长。他坦言，民行党在联合政府中能做的事有限，因而引发核心支持者，即华人选民不满。因此，尽管民行党希望尽可能维系与希盟各党的合作关系，但也不排除在下届大选单独上阵。

他说：“我们须不时检讨选举策略，探讨究竟什么策略对民行党和盟友最有利。”

他认为，目前民行党已来到在政治层面须保持灵活的阶段。“当然，这不意味可以毫无原则或毫无条件（选择盟党），因为何种举措最有利于国家向前发展，往往取决于具体情况。”

至于对结盟对象的选择，陆兆福说：“这个问题恐怕要等国会解散才有答案。”

陆兆福也谈及他宣布辞去交长职，以表明民行党对前首相纳吉获准居家服刑的立场。陆兆福说，他知道一些人质疑他迟迟未离任，并指他是在演戏。

陆兆福解释说，他早前向首相安华呈辞时，两人都同意，他的辞呈将在纳吉的居家服刑开始时才生效。“有人说这是演戏，也有人说这是政治操作……我已承诺，他一回家我就辞职。我不会优柔寡断、拖泥带水。”

马国国家元首苏丹依布拉欣9月18日主持联邦特赦局会议时，批准有条件特赦纳吉，允许他以居家服刑的方式服完剩余刑期，前提是纳吉须先缴清5000万令吉（约1564万新元）的罚款。

特赦决定公布后，民行党中央委员会隔天紧急召开会议，最终陆兆福宣布辞去内阁职务，以向政府和公众表明民行党的反贪与法治立场。

此外，谈到森美兰州目前的宫廷风波与宪政危机，也是森州芙蓉区国会议员的陆兆福说，就此事而言，希盟在8月份森州选举失利反而是因祸得福，避免更深地卷入干扰森州政府行政的王室风波。

森州今年4月发生四大酋长罢黜最高统治者慕力兹的宫廷风波后，国民阵线和国民联盟以此抵制时任希盟森州政府，并联手在8月1日举行的森州选举中，以超过三分之二优势赢得州选。

不过，巫统的森州大臣依斯迈拉欣上台后，宫廷风波不但仍然无解，还愈演愈烈，发展成影响州政府运作的宪政危机。