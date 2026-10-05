泰国连续降雨导致多地遭遇洪灾，尽管目前洪水已渐渐消退，但为防止短期内新鲜蔬菜和鸡蛋等食品物资短缺或价格上涨，泰国商务部呼吁商家暂时将出口量削减三至五成，以优先保障国内民众需求。

泰国《民族报》报道，副首相兼商务部长素帕吉星期天（10月4日）说，商务部目前正优先监管可能会在本周面临短缺或价格上涨的管制商品，如新鲜蔬菜和鸡蛋等易腐食品。

她透露，商务部已与蛋鸡养殖协会以及零售和批发商进行商讨，并要求他们每周向国内贸易厅呈报库存数据。

同时，商务部已要求企业和生产商考虑在未来两到三周内，暂时将出口量削减30%至50%，以留存足够物资保障国内民众的需求。

素帕吉说，商务部已派出官员，严厉打击商家囤积居奇或趁火打劫、哄抬物价的行为。她也呼吁民众若发现任何不合理涨价迹象，应立即拨打举报热线，以便当局采取严厉行动。

素帕吉也介绍了商务部对洪灾灾民的援助措施，包括从9月25日起设立“单一指挥中心”，处理各地商务办公室上报的灾区需求信息并协调多部门与外部机构的救灾工作。

在巴真府（Prachin Buri）和沙缴府（Sa Kaeo）等普通车辆无法通行的深水淹没区，商务部也已与国防部协调，调用高底盘军用车辆，紧急向灾民运送救灾包和生活必需品。

在灾后重建支持方面，商务部已着手准备灾后清理所需的清洁用品，并计划在全国1万2000多个地点推行“蓝旗计划”（Blue Flag），向民众出售平价生活必需品。