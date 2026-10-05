越南警方捣毁大型盗猫团伙，逮捕12名男子，他们涉嫌在夜间潜入住宅区，盗窃了超过2700只宠物猫，并将它们屠宰后送上餐桌。

法新社引述越南官方媒体报道，警方星期一（10月5日）称，在胡志明市破获了这起大型盗猫案。

警方在声明中称，这12名男子因涉嫌盗窃财产罪被捕，并在现场收缴了除毛机、捕猫笼和秤等作案工具。

警方称，这些人已承认“盗窃并贩卖了约2700只不同品种的猫”，针对他们的刑事诉讼程序已于星期天（4日）启动。不过，警方没有公布具体是在何时逮捕的这些人。

据报道，犯罪分子通常在晚上11时至凌晨4时之间作案。他们分成小组，骑着摩托车在住宅区游荡，伺机偷走居民饲养的猫。据估计，每个作案小组每晚可偷走四到10只猫。

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这个犯罪网络在今年7月首次被警方锁定。当时，警方起获50只活猫，并收缴55个捕猫笼、两台秤和两台除毛机。

在越南，食用猫狗肉是合法的，许多餐馆也公开销售这类肉食，不过商家必须持有证明动物来源的合法证书。越南媒体称，猫在餐馆的售价通常为每公斤至少7万越南盾（约3.45新元）。

今年早些时候，胡志明市警方也曾逮捕分属于另外两个盗猫团伙的18名犯罪分子。