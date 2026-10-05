（吉隆坡综合讯）马来西亚总审计署提呈的最新报告显示，联邦政府2025年整体财政表现有所改善，赤字占国内生产总值（GDP）比率下降至3.7%；但备受关注的国防部海军濒海战斗舰项目则再次延误。

据《星洲日报》报道，总审计署星期一（10月5日）向国会下议院审议提呈的《2026年第二系列总审计署报告》显示，马国联邦政府2025年整体财政状况好转，盈余比2024年增加21亿8400万令吉（约6亿8400万新元），赤字则减少38亿7800万令吉。

这使得马国财政赤字占GDP比率从前年的4.1%降至去年的3.7%，优于预算案设定的3.8%目标，也为实现中期赤字低于3%的目标奠定良好基础。

尽管整体财政表现有所改善，但报告对国防部濒海战斗舰项目的严重延误提出严厉警告。数据显示，截至今年6月25日，该项目进度再度延误7.55%，导致首艘战斗舰原定于今年8月26日交付的承诺落空，交付期被迫延至12月26日。

报告指出，挪威政府今年3月突然禁止出口舰载反舰导弹系统，导致战斗舰武器系统的安装和培训无法及时完成。即使交付期改至今年底，战斗舰到时也只能在“尚未具备全面作战能力”的尴尬状态下移交。

报告警告，首艘战斗舰延误交付，连带影响第二至第五艘战斗舰的交付，造成所有五艘战斗舰的交付日期从原定2030年4月展延至2035年12月，严重影响海军升级换代和提升战力的计划。