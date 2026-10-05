（曼谷彭博电）泰国积极发展旅游业，几十年来一直致力于打造对外开放的旅游天堂，但随着游客大量涌入，资源被挤占以及部分游客缺乏尊重的行为增多，在当地引发的不满情绪也日益强烈。有鉴于此，泰国政府开展专项整治行动，重设“游客天堂”的开放边界。

帕岸岛（Phangan）是东南亚最热门的旅游胜地之一，每年接待超过100万人次的海外游客。土生土长的当地房地产投资者比差指着山坡上的豪华别墅对记者说：“现在山上的项目全都属于外国人，新建的别墅实在太多了。”

泰国限制外国人对酒店、餐厅等行业持有多数股权，原则上也禁止外国人拥有土地。不过，一些外国投资者找泰国人充当名义大股东，自己实际控制企业，再通过公司购地。这种“代持”结构属于违法行为。

数据显示，帕岸岛和邻近苏梅岛的大约1万6800家企业中，近七成有外国人共同持股，远高于全国约12%的比率。当局已发现两岛超过240家公司涉及代持结构，另有数千家公司也正被调查。

这个局面引发了当地居民的反感和焦虑。帕岸岛酒店与旅游协会主席那鲁蒙说：“有些投资者纯粹为了商业利益，既不回馈也不造福当地社区，当地人担忧自己最终会被排挤出去，或在自己的家园失去立足之地。”

泰国人也对部分游客缺乏尊重的行为感到厌烦。例如近期有视频显示，一名意大利游客在曼谷轻轨上对泰国女子叫嚷，一名以色列女子在咖啡馆对店员说“是我的钱建设了你们的国家”等，都在社交媒体上引起公愤。近月来，泰国出现了多场“收复泰国”（Take Back Thailand）示威。

面对日益高涨的民愤，阿努廷政府今年7月展开“帕岸模式”专项整治行动，着手调查数千家外资与泰资持股结构可疑的企业。这个行动如今已扩大至普吉、甲米、苏梅等七个府，警方已逮捕超过110人，另发出数十张逮捕令。

政府也把多数国家游客的免签停留期从60天缩短至30天，以收窄外国人利用旅客身份长期居留和经商的空间。8月底，当局进一步放宽驱逐外国人的适用条件，并在南部旅游区密集突击检查酒店和企业。

以色列游客激增 民众忧利益受损

泰国很多景区近年还出现了大量以色列人的身影，多数是服完多年兵役、经历战争后前去休养的年轻人。2025年，以色列访泰游客激增46%，超过40万人次，而泰国同年的入境旅客减少了7%。这个情况与2022年俄罗斯进攻乌克兰之后，大批俄罗斯人旅居普吉岛的情形相似。

在帕岸岛，出现了提供希伯来文菜单的犹太洁食餐厅，以及其他面向以色列人的社区设施。一名以色列游客形容：“这里海滩很美，食物也很好，在心理上，我觉得自己就在以色列。”

这样的情形让当地人不安，担心家园被改变，甚至因此失去生计。一些业者认为，外国人聚集会形成各自的商业网络，收益未必会流入地方经济。

帕岸岛餐厅业主帕塔拉猜说：“他们来这里盖别墅，然后只做自己人的生意。我敢肯定，这些钱根本不会在泰国经济中循环。”

泰国朱拉隆功大学学者吉拉育指出，这股情绪并非只针对以色列人。“过去，中国人、俄罗斯人和印度人来到时，我们也看到类似情况。问题一直在累积，只不过现在集中爆发。”

他指出，一些外国年轻人离开自己的国家，来到泰国、越南或印度尼西亚峇厘岛，利用当地资源和较便宜的生活条件，却对在地文化缺乏敏感度。随着亚洲社会更为自信，当地人开始质疑是否还要继续容忍这种“新殖民主义”现象。