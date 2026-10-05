（新加坡彭博电）亚细安、中国、日本和韩国高度参与全球人工智能（AI）供应链及相关金融市场，使这一区域成为全球最容易受到AI资产价格大幅回调冲击的地区之一。一旦AI热潮引发崩盘或无序回调，可能通过出口剧减、资本外流及信贷收紧等多重渠道引发连锁震荡，直接冲击本区域的金融市场与实体经济。

总部位于新加坡的亚细安加三宏观经济研究办公室（AMRO）在星期一（10月5日）发布的《2026年金融稳定报告》中警告，如果AI领域出现无序回调，“可能会通过多种渠道传导并扩大风险，包括科技产品出口下降、投资组合损失、资本外流、杠杆科技及基础设施企业的再融资压力，以及投资者信心削弱”。

据彭博社报道，这份报告出炉之际，全球投资者对AI热潮的担忧日益加剧，包括科技公司的高估值、晶片与数据中心支出的剧增，以及企业之间相互注资的循环注资（circular financing）模式。

AMRO在报告中指出，从韩国的存储晶片制造到马来西亚的半导体封装，亚洲处于全球AI实体生产供应链的核心位置，占全球AI相关贸易增量的高达三分之二。

此前，科技产品的强劲出口一直是支撑亚洲抵御高能源价格及美国加征关税冲击的关键支柱。一旦全球AI需求突然不及预期，资本支出的收缩将直接侵蚀亚洲各国的出口收入、投资及整体经济增长。

除了实体供应链，区域金融市场也面临极高的风险。AMRO指出，韩国等部分区域股市高度集中在AI相关板块，极易受到股价剧烈回调的冲击。日本与香港等市场的走势已与美国科技巨头紧密绑定，即使当地没有爆发直接诱因，也可能受到外部冲击的波及。