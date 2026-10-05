（吉隆坡、古晋综合讯）马来西亚政府明年初将向国会提呈首部管制人工智能（AI）的法律。

据《星洲日报》报道，数码部长哥宾星星期一（10月5日）在国会下议院答询时透露，预计拟议中的《人工智能治理法案》将在2027年初提呈国会下议院。这部法律将涵盖AI领域的安全、人权保障及个人福利。

他强调：“这项法案将构建一个涵盖各领域的框架，以补充现有的各领域法规。”

他解释，这是由于政府将依据AI系统可能造成的危害与风险级别，决定在不同领域对AI的管制程度，以及业者须承担的责任。

哥宾星指出，对于能力更强、自主程度更高，或可能对人类及关键系统造成重大影响的AI系统，政府必须先建立并加强安全管制、测试、监测、人工监督及应对机制，随后才予以扩大使用。

他也透露，数码部已与马国人工智能公司合作成立马国人工智能安全研究院，专责AI治理，包括研究清晰而有系统的机制，以监管各领域机构使用AI模型，并设立安全基准、风险评估及事故通报制度，以便及时采取必要的纠正措施。

砂州推介自研氮化镓晶片 迈向自主高价值技术

砂拉越政府星期一推介首款当地设计的AI晶片，显示马国各级政府积极从法规与研发领域推进AI产业的发展。砂拉越邦总理阿邦佐哈里星期一在古晋举行的2026年砂拉越国际数码经济大会上，正式推介氮化镓功率半导体晶片。

阿邦佐哈里说，晶片由砂拉越政联公司砂拉越半导体公司研发设计，标志着砂拉越半导体产业正式从建立制造能力，迈向自行开发高价值技术及掌握知识产权的重要里程碑。

据介绍，这款晶片主要针对新一代电力电子应用，涵盖AI基础设施、可再生能源、电池能源储存系统、智能电网、下一代电网基础设施及未来固态变压器等领域，未来更有望拓展至太空应用的抗辐射解决方案。