（吉隆坡综合讯）马来西亚警方验尸报告证实，柔佛州永平16岁中学女生的死因是头部遭钝物重击；警方已援引谋杀罪名展开调查，并延扣一名同龄男嫌犯。

据《星洲日报》报道，武吉阿曼警察总部刑事罪案调查总监古玛星期一（10月5日）发文告说，峇株巴辖中央医院星期天（4日）出炉的解剖报告证实，受害者的死因是头部受钝物重击导致严重创伤。

古玛说，警方已援引《刑事法典》的谋杀条文调查此案，涉案的16岁男嫌犯已在星期天被警方扣留，以协助调查。

这起震惊马国的校园命案引发警方与政府高层的严正关注。警察总长莫哈末卡立星期一在记者会上提醒，全国所有学校一旦发现任何校园安全问题，必须第一时间通报，不得为了维护学校声誉而隐瞒不报。

他补充说，警方将进一步加强与各校的协作联动机制，并已指示巡警增加到各校巡逻的频次，以确保校园环境安全。

教育部长法迪娜星期一在国会召开记者会说明情况。她坦承，尽管当局之前已在校内各处安装闭路电视，但案发的礼堂区域属于未安装监控设备的死角，因此并未录下事发过程。

法迪娜说，教育部已立即采取补救措施，除了加速落实此前校园命案后出台的各项防范措施外，目前也在评估与考虑安排退伍军人进驻学校，协助维护校园治安。

永平一所中学的中四女生艾琳苏菲雅上周六（3日）回校参加补习课后没有按时回家。家属随后在学校礼堂内发现她倒卧在地，身上存有干涸血迹及疑遭殴打留下的严重瘀伤。

到场的医务人员随后证实她已死亡。警方在案发数小时后逮捕同校三名16岁男生，并在隔天申请延长扣留其中一人。