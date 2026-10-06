过去几周，新加坡新闻和区域新闻的焦点，都离不开跨境烟霾。跨境烟霾的源头是印度尼西亚的烧芭作业、土地开发、农业发展，以及粮食自给自足的政策。印尼在推动粮食自给自足、实现白米零进口等丰硕成果的同时，也付出沉重的环境代价。在强厄尔尼诺现象加剧干旱的当下，这种发展模式引发了大面积林火、生态环境以及公共卫生危机。

印尼年复一年的烧芭与林火问题为何始终无法根治？为了实现粮食自足，究竟还要承受多大的代价？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人吴汉钧与《联合早报》驻雅加达特派员蓝云舟为你深度解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

02:24 印尼的粮食自给自足

06:19 极端天气如何影响印尼?

09:36 强厄尔尼诺现象与印尼粮食

14:52 亚细安国家能如何合作对抗烟霾？

精彩片段

主持人吴汉钧：亚细安国家经过几年的谈判，都在2002年签署了《亚细安跨境烟霾污染协定》，这份协定在治理林火还有跨境烟霾方面有没有实际的效果？

《联合早报》驻雅加达特派员蓝云舟：亚细安的跨境烟霾污染协定，其实更像是一个框架......它最大的问题是没有约束力，因为亚细安其中一个很重要的原则就是互不干涉，所以很多东西都是靠磋商去达成一些共识，才推进议程。所以在这样的情况下，很大程度上林火的治理有没有效，取决于个别的成员国在境内的执法力度，或者是在多大能力上、多大程度上，有办法控制林火治理方面的问题。