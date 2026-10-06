马来西亚政府透露，当局今年已经遣返超过1万名缅甸公民，其中没有任何罗兴亚人。缅甸总统敏昂莱接下来几天应邀访马时，预计将与马国领导人商议遣返罗兴亚人事务。

据《星洲日报》报道，马国首相安华星期二（10月6日）在国会答询时说，马国今年1月至今，总共遣返超过1万名缅甸公民。

安华说，其中1476人上星期二（9月29日）在霹雳红土坎搭乘三艘缅甸军舰离开，其余人员则搭乘缅甸政府安排的飞机回国。他说，根据政府记录，这些遣返人员中没有任何罗兴亚人。

至于滞留马国的罗兴亚人，安华说，敏昂莱预计几天内访问马国，并与他（安华）、马国内政部长赛夫丁和外交部长莫哈末哈山，讨论遣返罗兴亚人事宜，并寻求妥善且彻底的解决方案。

据马国内政部，目前滞留马国的缅甸公民约有20万人，其中约7万人是钦族、克伦族、掸族及阿拉干族等少数民族，其余约13万人则是罗兴亚人。

针对国盟霹雳州拉律区国会议员韩沙再努丁要求政府厘清联合国难民署发放的难民卡，与内政部发放的难民登记文件的效力问题，安华说，鉴定滞留马国的外国人员是否具备难民身份，是马国内政部的权限，外国机构无权越俎代庖。

安华强调，鉴定难民身份属于国家主权事务，理应由政府的机制与机构全权处理，而非由外来官员来决定谁具备难民资格。“政府有必要在这方面采取更坚定的行动。”