马来西亚首相安华说，全国校园近来接连发生学生死亡、自杀或企图自杀和霸凌等事件令人忧心。他承认，教育部现有的校园安全措施仍然不足。

安华星期二（10月6日）在国会下议院答询时说，教育部之前已经成立教育机构安全改革特别工作组，并与警方及家长携手加强校园安全，也在校内安装闭路电视。

他坦言，校园安全不能单靠安装闭路电视。“最近这起案件中，校内其实已经安装闭路电视，但我们不可能在校园每一个角落都安装闭路电视。”

马国最近的校园命案，是永平一所中学的中四女生艾琳苏菲雅上周六（3日）下午回校参加补习课没有按时回家。

家属过后发现她倒卧在学校礼堂，身上有干涸血迹及疑遭殴打留下的瘀伤。医务人员过后证实她已死亡。警方数小时后逮捕同校三名16岁男生，并在隔天申请延长扣留其中一人。

教育部长法迪娜星期一（5日）在国会召开记者会说，当局之前在校内各处安装闭路电视，但案发地点并未安装，因此未能拍下案发经过。