（帕德雷加西亚法新电）菲律宾紫薯（ube）近年来从美国洛杉矶、英国伦敦一路红到韩国首尔，这种带有微甜坚果风味、色泽鲜艳的传统农作物成为国际美食新宠。不过，面对急速增长的国际需求，菲律宾却面临产量下滑和生物剽窃（biopiracy）的隐忧。

59岁的农民兼出口商博尼法西奥告诉法新社，他支持政府保护紫薯产业，防止海外种植者借这股热潮获利。“我们最担心的是，如果无法向世界供应紫薯，就会有人取而代之。”

菲律宾植物工业局官员萨姆森透露，官方掌握的数据显示，此前已有紫薯块茎被偷偷运往海外。面对泰国和越南等邻国相继加入紫薯种植与推广的竞争，植物工业局正加快研究如何将原本长达九个月的生长周期缩短至六个月，以扩大供应。

紫薯可加工成粉末、萃取物、酱料或冷冻泥，广泛用于咖啡、糕点、冰淇淋甚至是化妆品。东京紫薯进口商梅尔卡多说，继韩国风潮后，日本市场对紫薯的需求正在飞速增长，社交媒体推动了这股热潮。

2026年9月23日，菲律宾马尼拉大都会奎松市一家商场举行紫薯推广活动。图为甜紫薯粥（champorado）上铺着紫薯酱（ube halaya）。（法新社）

菲律宾马尼拉大都会奎松市一家商场举行紫薯推广活动中售卖的紫薯面包（ube pandesal）。（法新社）

紫薯在菲律宾已有数千年种植历史，早在5000年前便是当地人的食物。本世纪以来，菲律宾国内需求大增，冠病疫情期间更曾掀起紫薯面包热潮。

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不过，菲律宾本土生产端却难以跟上这股全球热潮。萨姆森说，主要产区受台风天气影响，菲律宾去年的紫薯产量骤降至1万2483公吨，创下五年新低。不过，2026年上半年产量已增加约17%。

博尼法西奥说，小农户普遍缺乏储存和加工设施，市场推广和融资渠道也不足。紫薯从种植到收成至少需要九个月，不少农民更愿意种植生长期较短的其他作物。为满足出口订单，他不得不从各地采购生紫薯，成本有时增加一倍。

2026年9月25日，菲律宾八打雁省帕德雷加西亚一处农场的紫薯幼苗。（法新社）

随着泰国和越南等邻国也开始发展紫薯产业，农业部长劳雷尔上个月宣布暂停生紫薯出口，以防菲律宾紫薯品种被其他国家用于发展竞争产业。

萨姆森说，政府掌握到有人偷偷出口紫薯块茎。梅尔卡多作为进口商也支持禁令，认为有助保护菲律宾文化遗产。他说：“紫薯与菲律宾人的身份紧密相连。”