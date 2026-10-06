（雅加达综合电）由于稻米产量已满足国内需求，印度尼西亚宣布停止砍伐数百万公顷森林来种植水稻的计划。这一决定将有助于恢复森林和泥炭地等自然生态系统，也可减少因土地开垦引发林火的风险。

据法新社报道，印尼气候特使哈希姆星期二（10月6日）说，政府的战略稻米储备已达约530万吨，因此没有必要继续扩大森林地区的水稻种植面积。

印尼去年生产3471万吨稻米，超过全年3119万吨的需求量，已实现自给自足的目标。

土地开垦是引发火灾的原因之一，而印尼目前正经历11年来最严重的野火季。

环保组织揭20公司涉野火 当中包括新马企业

据彭博社报道，绿色和平组织和印尼泥炭地保护组织Pantau Gambut星期一（5日）在记者会上说，研究人员通过卫星监测数据发现，加里曼丹、巴布亚、苏门答腊、苏拉威西及马鲁古等地的特许经营区内共有6811个烟霾源头，涉及超过20家企业。

其中，至少四个特许经营区与新加坡棕榈油企业有关，包括在新加坡上市的益资源（First Resources）；马来西亚种植集团吉隆坡甲洞（Kuala Lumpur Kepong）也被点名。这两家公司尚未对此作出回应。

益资源此前也曾被点名。9月初，印尼独立森林监测平台Nusantara Atlas指出，数家新加坡相关公司的特许经营地存在火点，其中包括益资源的棕榈油子公司PT Limpah Sejahtera，以及Sampoerna Agri Resources持有的纸浆木材供应商PT Hutan Ketapang Industri。

益资源当时回应《雅加达邮报》称，子公司周边发生的火灾“从附近无人管理的区域蔓延而来”，并强调公司根据可持续发展政策的原则，在所有种植活动中严格执行“零焚烧政策”，同时定期提醒员工及承包商遵守这个要求。

绿色和平组织在声明中说，企业通过焚烧土地进行新的商业开发已形成一种模式，当中可能存在“有组织的企业犯罪行为”。

林火热点上周末减半 环保组织提醒勿掉以轻心

印尼总检察长星期二指出，当局已向在林业区域非法经营的企业追回13.24万亿印尼盾（约9亿5000万新元）的税款、企业所得和罚款，并查封超过620万公顷土地。

另一方面，尽管印尼林业部通报上周末的火点数量已减少近半，但Pantau Gambut组织提醒当局须保持警惕，因为泥炭地火灾与普通矿质土壤火灾不同，火势会在地下有机物中隐蔽蔓延并长期闷烧，极易复燃。

该组织警告，印尼约1600万公顷的泥炭地因森林大量砍伐和地下水位下降等情况，变得更容易起火。