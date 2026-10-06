马来西亚外交部说，缅甸总统敏昂莱将于星期三（10月7日）抵达马来西亚，进行为期两天的访问。

法新社报道，马国外交部在一份声明中说，首相安华“将与敏昂莱总统就关键双边议题举行会谈，其中包括自愿、有尊严且安全地遣返身在马来西亚的各族裔缅甸籍人士”。

此前，吉隆坡刚启动一项把数千名缅甸移民遣返回国的计划。

近1500名返国人员星期天（4日）抵达缅甸，人权组织警告，其中可能包括罗兴亚难民。

马国称，约5000名缅甸公民已同意“自愿”返国，当局没有说明他们的族群构成。

安华星期二在国会说：“缅甸总统未来几天访问马来西亚期间，外交部长、内政部长和我都会提出相关问题，寻求解决方案。”

安华说，缅甸必须“保证妥善对待自己的人民，确保他们不会遭到虐待、压迫或侵犯人权”。

不过，他也说：“对我而言，只要有国家愿意把自己的公民从我国接回去，我们都欢迎。”

敏昂莱此次访马，将是2021年缅甸政变及随后爆发内战后，亚细安领导人冻结与缅甸军政府高层接触以来，他最具外交意义的出访之一。

但安华上个月已表态，愿意接待敏昂莱，以加快遣返缅甸移民。

安华当时在播客访问中说：“我要告诉他，我们可以做朋友，也可以做生意。我们可以接纳缅甸，但他们必须把自己的（难民）接回去。”

马国将成为敏昂莱出任总统后，第五个接待他的亚细安成员国，此前泰国、老挝、越南和柬埔寨都已接待过他。

敏昂莱也曾访问中国、印度和俄罗斯。