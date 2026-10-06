马来西亚内政部长赛夫丁说，当局将分三个阶段落实17项加强吉隆坡国际机场（KLIA）安保的建议，其中第一阶段将在未来六个月内执行。

《星报》报道，赛夫丁说，第一阶段已于8月启动，包括六项短期措施，例如针对高风险对象实施风险评估筛查，以及加强机场出入管制。

他说，这17项建议是在一名马航副机师因涉嫌携带毒品在雅加达被捕后制定。

有关措施包括对人员进行从头到脚的身体搜查，以及对从吉隆坡国际机场出境航班的行李实施100%安检。

赛夫丁星期二（10月6日）在国会说：“加强安检属于针对高风险航线实施的目标式、风险导向筛查，依据的是相关数据，以及过去经常发生走私案件的航点。”

他说，吉隆坡国际机场的出入管制也会收紧，部分通行证的有效期将从五年缩短至两年。

他补充，由马国机场控股公司和民航管理局签发的每日通行证，也将受到更严格管控。

“我们也会定期和随机展开检查，由民航管理局与皇家警察以及国家反毒机构联合执行。”

赛夫丁说，事件发生后，政府已在所有机场航站楼部署普通行动部队中央旅第19营，以起到威慑作用。

他说：“从事件发生之日起，他们便全副武装，持续驻守在所有航站楼。”

“我们目前也正协调相关机构和警方加强情报共享，以研判威胁规模，以及涉及的作案手法。”

他补充说，待第一阶段六个月执行期结束后，政府才会进入17项建议的第二阶段。