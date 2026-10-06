菲律宾调查中国汇款流向莎拉丈夫关联公司
9月28日，参议员们在菲律宾马尼拉大都会帕赛市的参议院审理针对副总统莎拉的弹劾案。 （法新社）
菲律宾国家安全委员会星期二（10月6日）说，正在调查副总统莎拉弹劾审讯期间披露的信息。有关信息指，一家与她丈夫有关联的公司曾收到来自中国大陆和香港的汇款。
路透社报道，菲律宾国家安全顾问奥班发声明说，这些汇款因被银行标记为可疑交易，已上报反洗钱委员会。
他说，国家安全委员会将审查审讯期间提出的相关资料，评估是否存在潜在国家安全影响，并强调当局“严肃看待”有关指控。
反洗钱委员会一名官员星期一（5日）在弹劾审讯中作证时说，一家食品制造公司曾收到来自中国大陆和香港实体的3亿1900万比索（约650万新元）汇款，而莎拉的丈夫被列为这家公司的创办者之一。
控方把这些汇款作为其中一项弹劾指控的证据之一，指莎拉积累来源不明的财富。
控方也要求审查莎拉及其丈夫申报的资产、负债和净资产，并调查两人的申报资产是否与收入和金融交易相符。
目前尚不清楚这些汇款的具体性质。
莎拉被问及反洗钱委员会的证词时拒绝置评，并说将由律师回应相关指控。
她还被指滥用公共资金，以及威胁总统小马可斯、第一夫人和一名前众议院议长的生命安全。莎拉多次否认有任何不当行为。
中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。