菲律宾国家安全委员会星期二（10月6日）说，正在调查副总统莎拉弹劾审讯期间披露的信息。有关信息指，一家与她丈夫有关联的公司曾收到来自中国大陆和香港的汇款。

路透社报道，菲律宾国家安全顾问奥班发声明说，这些汇款因被银行标记为可疑交易，已上报反洗钱委员会。

他说，国家安全委员会将审查审讯期间提出的相关资料，评估是否存在潜在国家安全影响，并强调当局“严肃看待”有关指控。

反洗钱委员会一名官员星期一（5日）在弹劾审讯中作证时说，一家食品制造公司曾收到来自中国大陆和香港实体的3亿1900万比索（约650万新元）汇款，而莎拉的丈夫被列为这家公司的创办者之一。

控方把这些汇款作为其中一项弹劾指控的证据之一，指莎拉积累来源不明的财富。

控方也要求审查莎拉及其丈夫申报的资产、负债和净资产，并调查两人的申报资产是否与收入和金融交易相符。

目前尚不清楚这些汇款的具体性质。

莎拉被问及反洗钱委员会的证词时拒绝置评，并说将由律师回应相关指控。

她还被指滥用公共资金，以及威胁总统小马可斯、第一夫人和一名前众议院议长的生命安全。莎拉多次否认有任何不当行为。

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。