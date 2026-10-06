（吉隆坡综合讯）天然资源及环境永续部星期二透露，过去两个月的严重烟霾期间，当局已展开超过2100次针对露天焚烧的执法行动，并已七次进行人工造雨以缓解灾情。

据《星报》报道，天然资源及环境永续部长亚瑟古律星期二（10月6日）在国会下议院答询时说，从8月3日至9月29日，天然资源及环境永续部共收到1447起露天焚烧投诉，随即展开2132次执法行动，开出27张罚单及提出三项起诉。

亚瑟古律透露，当局在这期间也在砂拉越和柔佛扑灭14场大规模林火，并于8月30日至10月1日间，在全国进行七次人工造雨作业。

针对如何通过区域合作解决根深蒂固的烟霾顽疾，亚瑟古律说，马国明年将主持亚细安跨境烟霾次区域部长级指导委员会会议，并将全力利用这个平台，加强亚细安成员国应对烟霾问题的共同责任。

马国近来面对的烟霾情况反复。柔佛全州八个区从星期一（5日）起空气质量全面恶化，连续两天沦为全国空气污染最严重的州。

据马国环境局截至星期二晚8时，柔佛峇株巴辖的空气污染指数达203点，成为全国唯一处于“非常不健康”水平的地区。

在全国30个处于“不健康”水平的地区当中，柔佛占了七个。空气污染指数最高的是森美兰汝来（178点），森州首府芙蓉、柔州昔加末和东甲都处在173点。