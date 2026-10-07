第16届马六甲州选的投票日落在11月14日。

马来西亚选举委员会主席南兰哈伦宣布，甲州选举提名日落在10月31日，正式投票日为11月14日星期六，竞选期一共14天。

《东方日报》报道，南兰哈伦星期三（10月7日）在马六甲都喜公主大酒店主持特别会议后，召开记者会时作出这项宣布。他并指，提前投票日为11月10日。

海内外邮寄选票方面，旅居海外的马国公民（1B）与机构组织（1C）申请截止日期为10月23日；至于选举工作人员、选委会职员、军警、媒体人员（1A）则是10月28日。

南兰哈伦指出，本届甲州选举将调派1万1175名工作人员，共设立271个投票中心与1263个投票室。“截至9月22日的选民册，马六甲共有68万7697名合格选民，其中包括67万5166名普通选民、9769名军人与配偶，以及2762名警员与配偶。”

他说，这次甲州选举的总开支预计达2845万令吉（约889万新元）。

马六甲首席部长阿都拉勿于9月22日宣布，甲州元首莫哈末阿里已御准在9月23日正式解散州议会。马六甲目前共有28个州议席。

选举委员会较早前说，将在10月7日召开特别会议后，公布第16届州选相关事宜。