马来西亚官员透露，缅甸总统敏昂莱已于星期三（10月7日）抵达马来西亚。这是敏昂莱自2021年夺取政权以来首次访问马国。

马国政府官员证实，这位缅甸领导人乘坐的专机于格林尼治标准时间下午4时30分降落在吉隆坡国际机场。官方媒体发布的画面显示，他走下飞机阶梯走向等候的座驾。

马国外交部周二发文告证实，敏昂莱将于周三和周四对马国进行为期两天的访问。马国首相安华将与敏昂莱就关键双边课题举行会谈，这些课题包括如何以自愿、有尊严且安全的方式，遣返非法逗留的缅甸人。

马国外交部强调，敏昂莱此次访问，让安华得以直接接触缅甸领导人，这符合今年5月亚细安峰会的决定，即继续按照2021年4月达致的五点共识，与缅甸保持建设性且有原则的接触。

针对反对党国盟议员有关联合国难民署难民卡效力的质询，安华强调，鉴定滞留马国的外国人是否具备难民身份，是马国内政部的权限，外国机构无权干涉和过问。

据马国内政部统计，目前有20万缅甸人滞留马国，其中约7万人是钦族、克伦族、掸族及阿拉干族等少数民族，其余约13万人是罗兴亚人。