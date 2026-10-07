（吉隆坡综合讯）马来西亚警方说，老挝警方在琅勃拉邦国际机场一架从马来西亚飞抵的私人飞机起获521公斤冰毒，并逮捕13名涉案人员，其中包括一名新加坡籍机师。

据《光华日报》报道，马国武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部总监胡申星期三（10月7日）发文告说，老挝警方上周四（1日）起获的那些毒品，目的地是菲律宾首都马尼拉，不是马国。

胡申透露，马国警方星期二（6日）接获老挝执法部门通知后，也开始调查此案。

据了解，这架私人飞机上周四上午约11时30分，从马国雪兰莪州梳邦苏丹阿都阿兹沙机场飞往琅勃拉邦国际机场。当天下午1时30分左右，两辆载有23个行李箱的车辆抵达机场，由机场工作人员协助将所有行李搬入私人飞机机舱。

老挝执法人员这时采取突击行动，并在23个行李箱中发现521公斤的冰毒，当场逮捕机上三人，包括一名新加坡籍机师、一名马国籍副机师及一名菲律宾籍乘客。

当局紧接着逮捕10名老挝公民，包括三名地勤公司员工，以及七名负责操作机场X光检查机的机场员工。初步调查显示，这批毒品准备运往菲律宾。

另据《光华日报》报道，这架私人飞机据信从马国起飞时未携带任何毒品，是在抵达老挝后才从当地把毒品运上飞机。

尽管如此，胡申说，由于涉案私人飞机是从马国机场起飞，加上有马国籍副机师涉案，马国警方已介入调查，以查明这起跨国贩毒案是否涉及马国犯罪网络。