（曼谷综合讯）受近期严重洪灾影响，泰国部分旅游业者呼吁政府推迟向外籍游客征收450泰铢（约17新元）的旅游费，但泰国当局表明，将按原计划从明年第一季度起实施这个政策。

综合《曼谷邮报》和泰国公共电视台星期三（10月7日）报道，旅游及体育部常务秘书纳特里亚说，根据政府为新政策展开的公众咨询，有5400多人参与为期35天的公开听证会，其中超过八成同意当局征收这笔旅游费，甚至有人希望当局收取更高的金额。

泰国旅游及体育部长素拉沙指出，全球已有80多个国家施行类似收费计划。旅游局局长塔帕妮则说，此举不会对旅游业产生负面影响。

官方预计，这项政策一旦落实，每年可带来超过80亿泰铢的收入。这些资金将用于提升外国游客的安全保障，如提供意外及紧急事故保险，以及改善旅游基础设施。这预计还可为政府每年节省约70亿泰铢的外籍旅客医疗开支。

泰国政府计划从明年第一季度开始，先向航空旅客征收旅游费，之后才拓展到其他入境渠道。当局正在考虑多种收费方式，例如计入机票价格内、通过手机应用支付，或在入境处的到达亭（kiosk）现场缴纳，确保不对入境游客造成不便或增加负担。

当局拟向所有国籍旅客征收1000泰铢离境税

另据《民族报》报道，泰国财政部考虑拟定新的离境税，对除幼儿和转机旅客等少数人群外的所有离境旅客，征收每次1000泰铢税款。

当局公布的《离境税法案》草案显示，新税适用于所有从泰国出境的各籍人士，法定最高上限为每次出境5000泰铢。其中，航空出境的初始税率为1000泰铢，陆路和海路出境的旅客初期则获得豁免。

根据一般情况，这笔税款将在旅客购买机票时一并支付，并且与目前泰国六大机场已向离境国际旅客收取的1120泰铢旅客服务费不同。

这项草案目前处于公众咨询阶段。一旦通过，将在公布180天后生效。

新法料将取代泰国1983年推出、要求泰国公民和永久居民每次出境时支付500泰铢至1000泰铢不等的离境税制度。不过，这项旧规目前并没有执行。