印度尼西亚总统普拉博沃及其他官员因野火产生的有毒烟霾笼罩婆罗洲部分地区而遭到起诉。案件星期三（10月7日）开审，原告指责政府在处理烟霾问题上“严重失职”。

法新社报道，包括印尼原住民联盟（AMAN）一个地方分会在内的四名原告，上个月向西加里曼丹省坤甸一家法院提出集体诉讼。

当地近期受到严重野火和烟霾影响，学校被迫关闭，数百人因呼吸系统疾病寻求医疗援助。

普拉博沃和西加里曼丹省省长等10人被列为被告。

原告律师格洛里奥在首次庭审结束后说，这起诉讼是“解决问题的一步”。

印尼几乎每年都会发生野火，主要被归咎于森林破坏，而今年异常强烈的厄尔尼诺现象进一步助长了火势。

过去数周，印尼一直努力控制苏门答腊、巴布亚和婆罗洲大面积地区的野火。野火产生的呛人烟霾甚至飘至邻国马来西亚和新加坡。

法新社记者星期三在法庭看到，没有一名被告出席庭审。

格洛里奥告诉记者：“他们缺席让我们感到难过和遗憾……但另一方面，我们也理解，也许正是烟霾状况导致他们无法降落坤甸。”

根据法新社看到的法院文件，原告指责政府未能解决这个反复出现的问题，构成“严重失职”。

他们要求政府宣布全国灾难，以便采取全面的灾后恢复和重建措施，其中包括承担受影响居民的医疗费用。

去年，南苏门答腊省一家法院也曾受理类似诉讼，但案件最终被驳回。