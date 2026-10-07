马来西亚执法机构在林明与关丹采取突击行动，瓦解一个锁定中国及欧洲受害者的网络诈骗团伙。当局逮捕的110名团伙成员包括98名中国公民。

据《星洲日报》报道，马国移民局总监扎卡里亚星期二（10月6日）在林明召开记者会说，警方与移民局之前接获情报，指诈骗集团三个月前到彭亨林明一个地点偏僻且已停业度假中心，利用星链系统架设窝点，近百名外籍诈骗分子24小时轮班不停运作大搞网络诈骗。

扎卡里亚说，执法人员星期一（5日）针对度假中心展开突击行动，逮捕98人，其中88人是中国公民。其余被捕者来自缅甸、延续、越南、柬埔寨、俄罗斯和香港，还有三名涉嫌包庇非法移民的马国男女。

他说：“这个度假中心早在去年已经停业，团伙则雇佣探子来监督附近的进出情况，也不时在各国转移阵地以避开执法单位查缉。”

据《阳光日报》报道，彭亨州代任警察总长阿兹里阿克马星期三（10月7日）在记者会说，彭亨州警察总部商业罪案调查组和关丹警区商业罪案调查组，星期二根据上述突击行动后取得的情报，在关丹多个地点展开取缔行动，逮捕12名外国嫌犯，包括10名中国公民。

阿兹里阿克马说，警方先逮捕一名中国籍嫌犯，再根据此人提供的线索，在关丹一带的五个地点再逮捕11人。落网的12名嫌犯年龄介于21至35岁，包括10名中国籍男子、1名印度籍男子及1名缅甸籍女子。

换言之，当局这几次取缔行动共逮捕110人，其中98人是中国公民。

阿兹里阿克马说，警方初步调查发现，所有嫌犯均没有犯罪前科。警方调查及分析所起获的物品后发现，团伙涉嫌以网络投资诈骗罪行，并锁定中国及欧洲民众。

他指出，团伙以客服形式运作，利用名为Minca的网络投资应用，诱骗受害者参与不存在的投资计划，并以高额回酬作为诱饵。

他说，警方也从Telegram及Meta Business的通讯纪录中，发现团伙成员与受害者之间就上述投资项目进行联络及推销。“初步调查显示，团伙利用马来西亚的网络线路运作，并相信已在马国活动约两个月。”

他透露，警方在行动中起获14部手机、七台电脑、一台笔记型电脑、两台Wi-Fi路由器、一辆汽车及一个车辆遥控器。所有充公物品总值估计约21万5000令吉（约6万7300新元）。

警方援引《刑事法典》的欺骗及刑事阴谋条文调查此案。警方接下来将调查确认受害者身份、实际损失金额，以及查明团伙的其他成员和网络。