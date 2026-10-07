泰国前首相达信星期三（10月7日）告诉法院，如果当局因一宗金额达5亿美元、延续数十年的税务纠纷而查封他的防弹车辆等资产，他的人身安全可能受到威胁。

法新社报道，泰国最高法院税务庭去年11月裁定，税务局可继续向达信追讨与2006年出售电信公司有关的税款。达信是泰国最富有的人之一。

达信已申请临时禁令，要求阻止税务局查封资产以抵偿税款。他的律师威亚告诉法新社，相关税款超过170亿泰铢（约6亿零450万新元）。

达信星期三在曼谷中央税务法院出庭时说，可能遭查封的资产包括五辆汽车，其中两辆是防弹车，并称这些车辆与自己的人身安全有关。

他说，自己担任首相期间曾四次遭遇暗杀企图。“我不能确定现在是否还有人想伤害我。如果汽车被查封，万一我的生命受到威胁，谁来负责？”

达信也主张，2006年把信集团出售给新加坡淡马锡控股的免税交易，相关税务问题已经处理完毕。

这项交易为达信家族带来约19亿美元收益，也引发大规模抗议，成为反对达信民粹主义政府的重要导火索。

达信同年在政变中下台，随后流亡海外超过10年，期间因贪腐案被定罪。他后来于2023年返回泰国。

税务法院预计将于11月16日作出裁决。