（新山综合讯）马来西亚柔佛州烟霾及空气素质恶化，州政府宣布，根据柔佛摄政王东姑依斯迈指示，州内各县所有近1200所学校全面停课两天，改为居家教学，近62万名学生受影响。

马国星期三（10月7日）的空气素质持续恶化，其中，雪隆地区情况最糟。但根据环境局截至当晚8时的记录，没有任何地区空污指数超过201点的非常不健康水平。全马空污指数最高的是雪兰莪州佐汉瑟迪亚的187点，柔佛指数最高的则是昔加末的179点。

不过，由于柔佛峇株巴辖此前一天的空污指数一度达203点的非常不健康水平，也是柔佛王储的依斯迈星期三指示，州内所有归教育部管辖的1198所学校，星期四及星期五（8日及9日）改为居家教学，以保障学生的安全与健康。受影响的学生多达61万7258人。

马国教育部规定，空污指数一旦超过101点的不健康水平，就禁止户外教学；超过201点的非常不健康水平，学校则须立即停课。

综合《中国报》和《东方日报》报道，柔州主管教育与新闻的行政议员（州内阁部长）莫哈末纳基星期三晚发文告说，州政府遵从柔佛摄政王的谕令，采取这项预防措施。全柔学校这两天会全面启动居家教学模式，确保学生的学习进度不因停课而中断。

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他说，州政府理解这可能影响家长及监护人的日常安排，因此呼吁雇主展现体谅与合作精神，根据公司的运作情况，灵活地为受影响员工提供适当及合理的工作安排，例如居家办公。