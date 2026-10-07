已从2014年起全面禁止各类电子烟产品的柬埔寨进一步收紧管制，禁止相关产品在柬生产，即使相关产品仅用于出口或医疗用途也不例外，再次展现政府杜绝这类成瘾性产品流入社会的决心。

《高棉时报》报道，柬埔寨首相洪马内星期三（10月7日）出席国立医科大学毕业典礼致辞时说，他已明确要求有关部门，不接受任何在柬投资生产电子烟或相关产品的项目，即使产品全部用于出口，也不予批准。

他解释说，目前对电子烟的进口管制已经十分复杂且难以管理，一旦允许在国内生产，相关产品就可能流入当地市场，增加监管难度。因此，政府决定从源头上加以禁止。

洪马内也将这个立场，与他多年来强烈反对在柬埔寨种植大麻的原则相类比。他透露，早在他出任首相前，就有企业和有关方面游说，希望柬埔寨允许种植大麻，并声称这些产品将受到严格管控、主要用于出口，但他全部予以拒绝，哪怕对方称是用于医疗用途。

他坦言，反对的主要原因就是担忧实际监管难以落实，并称要以邻国泰国放宽管制大麻后，再次收紧监管的困境为前车之鉴。

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他直言：“如果我们控制不了，就不要让它进来。”