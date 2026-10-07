缅甸总统敏昂莱星期三抵达马来西亚展开两天正式访问。他将与首相安华等马国领导人讨论棘手的遣返罗兴亚人等双边议题。

这是缅甸时任总统登盛2015年3月访问马国后，11年来首次有缅甸总统访马。

分析员认为，敏昂莱上台后频密出访亚细安国家与周边大国，让缅甸军方2021年2月军事政变后面对的外交孤立逐渐松动。这有助军方巩固权势，但对促成缅甸正视与亚细安达致的五点共识则收效甚微。

据马国外交部，敏昂莱星期三（10月7日）没有公开行程。他星期四（8日）将在布城首相署出席正式欢迎仪式，随后与安华举行双边会谈，并出席安华安排的午宴。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员兼缅甸研究项目主任莫图萨（Moe Thuzar）接受《联合早报》访问时指出，马国是敏昂莱今年4月出任缅甸总统后出访的第九个国家。“敏昂莱似乎借此机会寻求外交突破，力图在本区域和国际层面获得更多认可。”

她说，敏昂莱访问马国之前，已经访问老挝、泰国、越南和柬埔寨，显示缅甸政府试图绕过亚细安这个区域组织的集体施压，各别与亚细安成员国打交道，借此打开缅甸的外交空间。

马国拉曼大学政治与新闻系助理教授刘惟诚也认同这点。

他说，敏昂莱这次访马除了与安华讨论遣返滞留马国的缅甸公民课题，还将推进双边经济与商务贸易合作。“更重要的是，敏昂莱想借这些议题促成与马来西亚及周边国家外交关系正常化。”

刘惟诚告诉《联合早报》，敏昂莱接连访问老挝、泰国、越南和柬埔寨，等于向缅甸国内和国际宣示：这些国家接受缅甸现任政府。

刘惟诚说，马国向来是亚细安国家中最坚决反对缅军政府的，如今邀请敏昂莱到访，显示马国已放缓立场，不反对马缅关系正常化。

他认为，敏昂莱这次访马的看点并非双方签署任何遣返难民或商贸合作文件，而是安华在双方会谈时，是否当面提出要敏昂莱遵守五点共识，以及推进缅甸民主化进程。

他说，若安华没有提出这些，就表明双方此次收获并不对等。“敏昂莱可向缅甸国内展现打破外交孤立，并取得经济合作协议。但马来西亚除了遣返缅甸公民，其他实则一无所获。”

刘惟诚指出，一旦缅甸与越来越多亚细安国家各别搞好双边关系，将让坚持五点共识的亚细安非常尴尬，也将导致五点共识变成一张废纸。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山持类似观点。他受访时分析说，敏昂莱出访周边国家，是希望这些国家承认或至少接受缅甸现任政府。

他说，亚细安国家可能意识到，2021年4月与缅甸达致的五点共识无法解决问题，因此顺水推舟，把改头换面的缅军政府当做民选政府，并逐步接受缅甸的现状。“这就是国际政治的现实。”