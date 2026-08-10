泰国首相阿努廷透露，泰美关税谈判已进入最后阶段，美国总统特朗普已致函给他，希望双方完成最后条款，并在特朗普接下来访问亚洲期间签署协定。

阿努廷星期三（10月7日）在新加坡举行的福布斯全球总裁会议上说，泰美双边贸易额约1300亿美元（约1664亿新元），泰国对美国享有约800亿美元贸易顺差，美国是泰国最大的出口市场之一。

“从商业层面来看，美国是我们最大的客户。客户至上，只要我们能赚钱，客户永远是对的。因此，我们必须竭尽所能，确保彼此达成协议。”

阿努廷说，双方正就互惠贸易协定的最后条款进行磋商。这项协定并非自由贸易协定，但性质相近，主要攸关关税安排。

泰国首相阿努廷（左）星期三（10月7日）在新加坡香格里拉大酒店举行的福布斯全球总裁会议上，与福布斯媒体集团主席兼总编辑史提夫·福布斯（右）对话。（李冠卫摄）

他说，上周收到特朗普的来函，确认美泰关税谈判已进入最后阶段，要求泰方与美国贸易代表办公室完成最后条款。特朗普也希望双方能在他下一次访问亚洲期间签署协定。

阿努廷与特朗普料将在下个月、在菲律宾马尼拉举行亚细安峰会（16日至18日）或是中国深圳举行亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议（18日至19日）期间会面。

据泰国《民族报》报道，泰国政府发言人埃甲博星期二（6日）说，阿努廷已向内阁成员通报特朗普的来函，并指示副总理兼商务部长素帕吉继续负责泰美关税谈判，为协议签署做好准备。

阿努廷誓让泰国“重回世人视野”

除了推进对美贸易谈判，阿努廷也致力于恢复泰国的国际能见度。

他说，泰国过去一段时间“淡出国际视野”，因此他与外长西哈萨积极展开国际路演，向各国及外国企业传达，泰国已准备好迎接新的投资与合作。

他说，泰国希望利用自身的地理位置、物流和基础设施优势，成为亚细安及更广泛区域的制造和分销中心。对投资者而言，在泰国投资不只是面向约7000万人的泰国市场，也能打开通往至少7亿人口市场的渠道。

阿努廷直言，吸引外国直接投资是泰国一项“生死攸关的政策”，他将致力于“让泰国重新回到人们的视野中”。泰国今年初至今的外国直接投资已增长约30%。

谈及泰国的经济战略时，阿努廷也强调亚细安团结的重要性。

他说，亚细安“从未如此强大，也从未像现在这样充满机遇”。“因此我们别无选择，只能共同让亚细安变得更强大。”

阿努廷认为，一旦亚细安团结一致，世界各国将无法忽视这个区域，而区域内相各方必将共同繁荣。